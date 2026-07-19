Работающие пенсионеры с 1 августа смогут получить прибавку к пенсии

Фото: depositphotos/zaktatyana

Работающим пенсионерам с 1 августа автоматически пересчитают страховые пенсии по старости, рассказал в беседе с РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По его словам, перерасчет коснется тех, чьи работодатели в 2025 году отчисляли страховые взносы, либо сам пенсионер производил отчисления в СФР. Размер прибавки определят индивидуально в зависимости от количества коэффициентов за предыдущий год, но не более трех баллов.

"Соответственно, максимальная прибавка составит 470,28 рубля", – добавил Машаров.

Фактическое повышение может быть меньше, если человек заработал меньшее число баллов.

Ранее в Соцфонде рассказали, что многодетные матери, жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, а также педагоги, медицинские и творческие работники имеют право на досрочное назначение пенсии.

Уточнялось, что женщины, воспитавшие троих детей до достижения ими 8-летнего возраста, могут выйти на пенсию в 57 лет. При этом при наличии четырех детей право на досрочный выход возникает в 56 лет.

