Более 900 москвичей начали переселяться в новостройку по реновации в Коптеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 900 москвичей из пяти старых домов в столичном районе Коптево начали переселяться в новостройку по реновации. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новоселам предложили комфортные квартиры в доме по адресу проезд Черепановых, дом 56а. Сюда переедут не только жители одного из соседних домов по этому же проезду, но и обладатели квартир в четырех пятиэтажках в 4-м Новомихалковском проезде и на улице Генерала Рычагова.

"Дом в проезде Черепановых стал седьмым построенным жилым комплексом по программе реновации в районе. Москвичи уже переехали или продолжают переселяться в 33 здания старого жилого фонда – это более четверти всех адресов, включенных в программу реновации в Коптеве", – рассказал Ефимов.

На первом этаже нового здания открыт центр информирования, в котором участникам реновации помогают оформить документы. Здесь же можно задать вопросы, связанные с переездом.

Руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что все участники программы получат квартиры с отделкой, сантехникой и осветительными приборами. Это позволит им переехать в новое жилье без затрат на ремонт.

Кроме того, новый дом находится рядом со старыми, поэтому новоселы смогут пользоваться прежней инфраструктурой. Рядом есть школы, детсады, поликлиника, магазины, предприятия сферы услуг, а также парки. Транспортную доступность района обеспечивает развитая автобусная сеть, а также станция Коптево МЦК.

"Первыми предложения равнозначных квартир получили москвичи из дома 1а в 4-м Новомихалковском проезде и дома 23/11 на улице Генерала Рычагова. 9 июля они начали осматривать жилье. Во второй половине месяца к ним присоединятся горожане из дома 21 на улице Генерала Рычагова, а с 3 августа определяться с выбором будут жители дома 48 в проезде Черепановых и дома 13 в 4-м Новомихалковском проезде", – сказала Соловьева.

Всего новостройка включила в себя 482 квартиры, часть из которых адаптировали для маломобильных граждан. В целом жилой комплекс возвели с учетом принципов безбарьерной среды. Пешеходные дорожки во дворе тоже спроектировали так, чтобы передвигаться по ним было удобно всем. Всего по программе реновации в новые квартиры здесь планируют переселить 23,4 тысячи горожан.

Ранее сообщалось, что договоры на равнозначные квартиры по программе реновации в Москве заключили более 22,8 тысячи горожан в период с января по июнь 2026 года. Это почти на 25% больше, чем за аналогичный период 2025 года. На юго-востоке столицы документы на новое жилье за последние полгода оформили почти 4 тысячи человек.

