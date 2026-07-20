Пожарные ликвидировали открытое горение у усадьбы Нарышкиных в центре Москвы

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Пожарные ликвидировали открытое горение в неэксплуатируемом здании в Малом Казенном переулке в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется, отметили в МЧС.

Пожар в Малом Казенном переулке начался в понедельник, 20 июля. По предварительным данным, загорелся участок рядом с Южным флигелем на территории исторической усадьбы Нарышкиных. В итоге огонь полностью охватил двухэтажное здание.

Предварительная площадь пожара составила 250 квадратных метров. На место происшествия направлена резервная техника столичного гарнизона пожарной охраны. Из-за инцидента движение по переулку перекрыто на время работы оперативных служб. Водителей попросили учитывать ограничения при планировании поездки.