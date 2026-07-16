Пожар произошел рядом с "Москва-Сити"

Пожар произошел в заброшенном здании рядом с деловым центром "Москва-Сити". Об этом сообщает издание "Осторожно, Москва" в своем канале в МАХ.

Огонь вспыхнул на объекте, расположенном на 1-м Красногвардейском проезде, дом 20А. По словам очевидцев, в небо поднялся густой дым, который виден из разных частей района.

При этом на кадрах с места происшествия открытое пламя отсутствует. К зданию уже прибыли две бригады МЧС. Информации о пострадавших пока нет.

Еще одно возгорание ранее было замечено на Северо-Восточной хорде (СВХ). На Зеленоградской улице загорелся строительный кран, в связи с чем движение на трассе в сторону области было перекрыто.

Пожар удалось потушить спустя примерно час. К этому моменту огонь успел распространиться на 14 квадратных метров. В результате происшествия обошлось без пострадавших.