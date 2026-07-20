Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции из-за отравления российских туристов

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Роспотребнадзор направил запросы в министерство здравоохранения Турецкой Республики и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) из-за сообщений о массовом отравлении российских туристов в отеле в Аланье. Об этом сообщили в канале ведомства в MAX.

Ведомство попросило турецкую сторону предоставить официальные данные по результатам расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.

Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, что запрос направлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Аналогичное письмо с просьбой предоставить информацию также отправлено в АТОР.

В СМИ ранее появилась информация, что более 10 российских туристов пострадали от отравления в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье. Одна из отдыхающих поделилась, что у ее мужа и ребенка рвота продолжалась всю ночь. Врачи диагностировали бактериальную инфекцию. При этом, по словам женщины, постояльцев увозят в больницу уже в девятый раз.

Кроме того, гости жалуются на тараканов, грязную посуду, проблемы с электрикой, сантехникой и дверьми в номера. Один из туристов обнаружил на кроватях червей.