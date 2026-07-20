Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июля, 17:13

Происшествия

Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции из-за отравления российских туристов

Фото: Images/Anadolu Agency/Aytug Can Sencar

Роспотребнадзор направил запросы в министерство здравоохранения Турецкой Республики и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) из-за сообщений о массовом отравлении российских туристов в отеле в Аланье. Об этом сообщили в канале ведомства в MAX.

Ведомство попросило турецкую сторону предоставить официальные данные по результатам расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.

Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, что запрос направлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Аналогичное письмо с просьбой предоставить информацию также отправлено в АТОР.

В СМИ ранее появилась информация, что более 10 российских туристов пострадали от отравления в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье. Одна из отдыхающих поделилась, что у ее мужа и ребенка рвота продолжалась всю ночь. Врачи диагностировали бактериальную инфекцию. При этом, по словам женщины, постояльцев увозят в больницу уже в девятый раз.

Кроме того, гости жалуются на тараканов, грязную посуду, проблемы с электрикой, сантехникой и дверьми в номера. Один из туристов обнаружил на кроватях червей.

Читайте также


происшествиятуризмза рубежом

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

Насколько опасно появление шелкопряда в квартире?

Самки могут проникать в жилые помещения и откладывать яйца в труднодоступных местах

Читать
закрыть

Планируют ли в России модернизировать маткапитал?

В Общественной палате предложили повысить выплаты для многодетных семей

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика