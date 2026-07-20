Новый британский премьер Бернэм заявил, что в первую очередь позвонит Зеленскому и Трампу

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Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм в качестве первых международных звонков свяжется с президентами Соединенных Штатов и Украины – с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Такое заявление британский политик сделал во время общения с журналистами, мероприятие транслировал телеканал Sky News.

Представительница прессы спросила, кому из них Бернэм позвонить в первую очередь.

"Это будут мои первые звонки. Я ясно дам понять сегодня президенту Зеленскому, что ничего не изменилось", – сказал британский премьер.

По словам Бернэма, он намерен сохранить поддержку Украины. Премьер подчеркнул, что у украинского президента "не останется ни малейших сомнений в том, что поддержка Великобритании остается непоколебимой и твердой".

Новый глава правительства добавил, что Соединенное Королевство будет с Зеленским и лично он тоже.

Ранее 20 июля Бернэм официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей первой речи он не стал затрагивать тему внешней политики и поддержки Украины. Однако заявил, что будет продолжать курс прошлого кабмина на милитаризацию.