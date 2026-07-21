Жителям атакованного БПЛА дома во Владимире предложили размещение в ПВР

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Для жителей многоквартирного дома во Владимире, поврежденного в результате попадания БПЛА, организовали пункт временного размещения. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что эвакуированным гражданам предоставляют горячее питание и питьевую воду.

Удар пришелся по одной из квартир дома 21 июля. Никто из жителей дома не пострадал.

Возникший в результате случившегося пожар был локализован на площади около 25 квадратных метров. Открытое горение полностью ликвидировано.