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20 июля, 17:15

Происшествия

Пожар на территории усадьбы Нарышкиных ликвидирован

Фото: Москва 24

Специалисты ликвидировали пожар в двухэтажном здании в Малом Казенном переулке в Басманном районе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, в результате никто не пострадал.

Возгорание в Малом Казенном переулке произошло в понедельник, 20 июля. Установлено, что горел участок рядом с Южным флигелем на территории исторической усадьбы Нарышкиных.

Площадь пожара составляла 250 квадратных метров. Из-за инцидента движение по переулку было перекрыто на время работы оперативных служб.

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