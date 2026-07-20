Пожар на территории усадьбы Нарышкиных ликвидирован

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Специалисты ликвидировали пожар в двухэтажном здании в Малом Казенном переулке в Басманном районе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, в результате никто не пострадал.

Возгорание в Малом Казенном переулке произошло в понедельник, 20 июля. Установлено, что горел участок рядом с Южным флигелем на территории исторической усадьбы Нарышкиных.

Площадь пожара составляла 250 квадратных метров. Из-за инцидента движение по переулку было перекрыто на время работы оперативных служб.

