20 июля, 17:15Происшествия
Пожар на территории усадьбы Нарышкиных ликвидирован
Фото: Москва 24
Специалисты ликвидировали пожар в двухэтажном здании в Малом Казенном переулке в Басманном районе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.
По данным ведомства, в результате никто не пострадал.
Возгорание в Малом Казенном переулке произошло в понедельник, 20 июля. Установлено, что горел участок рядом с Южным флигелем на территории исторической усадьбы Нарышкиных.
Площадь пожара составляла 250 квадратных метров. Из-за инцидента движение по переулку было перекрыто на время работы оперативных служб.