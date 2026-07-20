Глава МИД Италии сообщил о высылке из России военного атташе

Фото: depositphotos/jukai5​

Россия выслала из страны итальянского военного атташе и его коллегу. Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни в соцсети Х.

Он отметил, что такое решение стало ответом Москвы на аналогичный шаг Рима. Это произошло в начале июля.

Ранее три дипломата из РФ получили статус персон нон грата в Австрии и были высланы из страны по подозрению в шпионаже. Причиной стало наличие большого количества антенн на крышах дипломатических зданий, пояснили австрийские власти.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие действия надуманными, недружественными и политически мотивированными. Она предупредила о жестком и болезненном ответе со стороны Москвы.

