МИД РФ пригрозил Австрии жестким ответом на высылку трех российских дипломатов

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Москва жестко и болезненно для Вены ответит на объявление трех российских дипломатов персонами нон грата. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она назвала действия австрийских властей откровенно надуманными, недружественными и политически мотивированными. По ее мнению, правящие круги "псевдонейтральной Австрии" продолжают слепо следовать антироссийскому курсу Запада и принимают безрассудные меры по разрушению накопленного двустороннего "наследия" в ущерб собственным национальным интересам.

4 мая три российских дипломата получили статус персон нон грата в Австрии и были высланы из страны по подозрению в шпионаже. По данным австрийских властей, причиной такого решения стало наличие множества антенн на крышах дипломатических зданий.

Российское посольство в Вене уточнило, что ответственность за дальнейшее ухудшение двусторонних отношений в полной мере ложится на Австрию.