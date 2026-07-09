Голикова заявила, что россияне стали меньше есть хлеб за последние 15 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За последние 15 лет россияне стали меньше употреблять хлеб и начали больше есть белки, овощи и фрукты. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе сессии "Питание 3.0: персонализированный подход" на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

Она назвала это положительной тенденцией. При этом говорить о достигнутых результатах пока рано, так как речь идет о серьезной и важной работе. Голикова уточнила, что человечество уже подробно изучило многие научные вопросы, однако о питании, прежде всего с точки зрения исследований, знает меньше.

"Все рекомендации на сегодняшний день, по сути, сводятся к следующему: не ешьте слишком калорийную или малокалорийную пищу, потребляйте достаточное количество белка и незаменимых жиров, получайте необходимые витамины и минералы, избегайте патогенов", – цитирует вице-премьера РИА Новости.

Зампред правительства отметила, что именно этими правилами чаще всего руководствуются люди, в том числе те, кто продвигает различные диеты.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала манго и бананы самыми калорийными фруктами. По ее словам, в 100 граммах банана примерно 90–100 килокалорий. В результате употребление одного большого плода добавит к рациону сразу около 200 килокалорий.

При этом калорийность манго составляет порядка 65 килокалорий на 100 граммов продукта, но вкусовые качества позволяют съесть фрукт в большом количестве, сказала специалист.