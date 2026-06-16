Врач Русакова: суточная норма черешни для взрослого составляет 300 граммов

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Допустимая суточная норма черешни для взрослого составляет до 300 граммов, рассказала Москве 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Она добавила, что при проблемах с углеводным обменом, например сахарном диабете, количество ягод стоит сократить до 120 граммов, выбирая несладкие сорта, чтобы избежать скачков сахара и контролировать уровень глюкозы.

Детям, которым еще не исполнилось двух лет, черешню лучше не давать, поскольку есть риск не только аллергической реакции, но и опасность удушья косточкой. В рацион свежие ягоды лучше вводить только по рекомендации педиатра, начиная с небольших порций и наблюдая за реакцией.

Кроме того, от данной ягоды лучше отказаться при острых заболеваниях, таких как панкреатит и гастрит – черешня нагружает поджелудочную железу, может спровоцировать воспаление, усилить боль в животе, вызвать рвоту и диарею. В стадии ремиссии при консультации с врачом можно добавить в рацион небольшое количество ягод.

Также отказаться от черешни стоит людям, которые склонны к диарее и газообразованию. Помимо этого, лучше не есть ее натощак, поскольку это может вызвать раздражение слизистых желудочно-кишечного тракта и изжогу.

Однако если соблюдать норму, черешня очень полезна, обратила внимание Русакова, поскольку содержит витамины групп В, С и А, а также комплекс минералов, таких как магний, железо, йод, медь.

Антиоксидантами, такими как антоцианы и кверцетин, особенно богаты темные сорта. По словам эксперта, они благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему. Черешня также помогает при запорах, улучшает состояние кожи, волос и ногтей, а благодаря мелатонину нормализует сон.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Также ягода укрепляет иммунитет, обладает омолаживающим действием и мягким мочегонным эффектом, что особенно полезно при склонности к отекам. Биологически активные вещества в составе благотворно влияют на работу мозга и улучшают память.

При выборе ягод нужно обращать внимание на ее внешний вид – черешня должна быть пухлой, с ярким насыщенным цветом, который соответствует сорту. Ягоды, у которых видно трещины или вмятины, лучше не брать, так как они могут сделать плоды опасными и способствовать инфицированию черешни. Во влажной ягоде содержатся грибы и бактерии, поэтому лучше выбирать сухую.

Врач также посоветовала обращать внимание на стебель: у свежей черешни плодоножка зеленая и эластичная, а у перезревшей коричневая и сухая. Запах должен быть свежим и ягодным, без признаков брожения. Черешню не стоит покупать вдоль трасс – плоды быстро впитывают тяжелые металлы и выхлопные газы.

"На поврежденных и плохо вымытых ягодах могут присутствовать возбудители сальмонеллеза, гельминты и личинки насекомых. Химическая обработка или остатки пестицидов также вызывают отравление", – отметила эксперт.

Ягоду важно покупать в местах с санитарным контролем и наличием сертификационных документов. Сезон черешни будет идти до июля включительно.

По информации председателя Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова, с поступлением первого российского урожая стоимость черешни в торговых сетях снизилась на 24%.

В настоящее время в ассортименте магазинов представлены 1–4 позиции черешни: российская, турецкая, узбекская и азербайджанская. Торговые сети расширяют сотрудничество с отечественными производителями, чтобы предложить покупателям более широкий выбор ягод по доступным ценам.

