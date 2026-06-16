Землетрясение магнитудой 5,5 произошло недалеко от Токио

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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Японии. Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Сайтама, расположенной рядом с Токио, а очаг залегал на глубине 50 километров.

За несколько секунд до землетрясения сработала национальная система раннего оповещения. На мобильные телефоны жителей поступило предупреждение о приближающихся подземных толчках. Система срабатывает даже при беззвучном режиме устройств и сопровождается громким звуковым сигналом.

После землетрясения власти объявили угрозу цунами, однако спустя несколько минут предупреждение было отменено.

Как пишет ТАСС, в Токио ощущались сильные подземные толчки – раскачивалась мебель и падала посуда. По предварительным данным, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее Геологическая служба США сообщила, что в Перу, недалеко от границы с Эквадором, произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки зафиксированы на глубине 72,3 километра в 60 километрах к северо-востоку от города Тамбогранде, где проживают около 30 тысяч человек. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.