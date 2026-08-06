"Ростелеком" восстановил работу сети после сбоя

Фото: 123RF.com/sripfoto

Компания "Ростелеком" восстановила работу сети после кратковременного сбоя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора.

Там пояснили, что сбой длился 29 минут и мог повлиять на доступность части интернет-ресурсов. Для устранения неполадок трафик был переведен на резервное оборудование.

"В настоящее время сеть и инфраструктура компании работают штатно", – отметили в "Ростелекоме".

Ранее пользователи пожаловались на сбой в работе российского сегмента интернета. Согласно данным сервиса Downdetector, россияне сообщали о трудностях в работе банков, различных сервисов и сайтов, включая Ozon, "Яндекс", "Ростелеком", Roblox, РЖД, Wildberries, MAX и других.

При этом больше всего жалоб поступило из Москвы (1,9 тысячи за сутки) и Санкт-Петербурга (1,3 тысячи). Также о сбое сообщили из Нижегородской, Ростовской и Тюменской областей.