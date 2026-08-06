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06 августа, 17:38

В мире

В Китае ребенок заболел, поев из пакета с летучей мышью внутри

Фото: legion-media.com/Egor Lintvarev

В Китае мужчина заявил, что его сын заболел после того, как поел из пакета, в котором оказалась летучая мышь, сообщает News China.

Инцидент произошел в городе Ниндэ. Мужчина опубликовал кадры, утверждая, что летучая мышь оказалась в мясном блюде, купленном в местном ресторане. По его словам, после еды у сына началась тошнота. Родители обратились в больницу, где ребенку провели обследование, включая биохимический анализ крови.

На следующий день местные чиновники подтвердили, что получили информацию о случившемся. Сотрудники профильного ведомства уже посетили ресторан и начали проверку. При этом специалисты подчеркнули, что пока не могут подтвердить, действительно ли найденный предмет является летучей мышью. Образец направили на исследование, расследование продолжается.

Мужчина, в свою очередь, официально подал жалобу в органы по защите прав потребителей. Результаты проверки будут опубликованы после завершения экспертизы.

Ранее в Японии 192 человека отравились после посещения ресторана при гостинице. У пострадавших были такие симптомы, как сильная боль в животе, диарея и повышенная температура. Среди отравившихся есть дети. В итоге ресторану временно запретили вести коммерческую деятельность.

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