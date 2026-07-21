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21 июля, 09:28

Общество

Академик РАН Онищенко призвал отдыхать в России из-за риска инфекций

Фото: 123RF.com/nomadsoul1

Россиянам лучше не выезжать на отдых за границу из-за возможного риска инфекций. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что это не редкость, когда туристы из России, находясь в Турции, зарабатывают себе еще и бактериальные инфекции.

"Я всегда говорю: зачем ездить в Турцию, учитывая все риски, когда у нас в огромной стране есть практически все", – отметил он.

Онищенко подчеркнул, что после отпуска нередко возникают различные осложнения и заболевания. В связи с этим он призвал россиян быть разумными при планировании отдыха. Также он напомнил, что не стоит выезжать за рубеж при наличии хронических заболеваний.

Ранее в СМИ распространиласьинформация о том, что более 10 туристов из России пострадали от отравления в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье. Одна из отдыхающих рассказала, что у ее супруга и ребенка всю ночь была рвота. Медики диагностировали бактериальную инфекцию.

Другие посетители пожаловались на тараканов, грязную посуду, проблемы с электричеством, сантехникой и неисправные двери в номерах.

В связи с этим Роспотребнадзор направил запросы в министерство здравоохранения Турецкой Республики и Ассоциацию туроператоров РФ. Ведомство попросило турецкую сторону предоставить данные по итогам проведенного расследования.

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