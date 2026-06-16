В Якутии пресекли незаконную добычу золота на 58 млн руб

Фото: МАХ/"МВД России"

В Якутии пресекли нелегальную добычу золота на 58 миллионов рублей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на республиканское управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

На трассе "Колыма" сотрудники полиции остановили грузовик с полуприцепом, который перевозил технику для золотодобычи. При досмотре правоохранители нашли 6 контейнеров с концентратом желтого металла. Проведенная экспертиза установила, что это шлиховое золото.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные работали в Оймяконском районе без разрешительных документов в интересах компании, которая в 2024 году лишилась лицензии. Свои действия злоумышленники маскировали под геологоразведку. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов.

Ранее в Забайкальском крае пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась нелегальной выдачей лицензий на золотодобычу. Должностные лица, ответственные за вопросы недропользования, брали крупные взятки от представителей некоторых золотодобывающих компаний за положительные заключения экспертиз и привилегии в получении документов на геологическое изучение участков для добычи россыпного золота.