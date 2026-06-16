Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня, 14:35

Происшествия

В Якутии пресекли незаконную добычу золота на 58 млн руб

Фото: МАХ/"МВД России"

В Якутии пресекли нелегальную добычу золота на 58 миллионов рублей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на республиканское управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

На трассе "Колыма" сотрудники полиции остановили грузовик с полуприцепом, который перевозил технику для золотодобычи. При досмотре правоохранители нашли 6 контейнеров с концентратом желтого металла. Проведенная экспертиза установила, что это шлиховое золото.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные работали в Оймяконском районе без разрешительных документов в интересах компании, которая в 2024 году лишилась лицензии. Свои действия злоумышленники маскировали под геологоразведку. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов.

Ранее в Забайкальском крае пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась нелегальной выдачей лицензий на золотодобычу. Должностные лица, ответственные за вопросы недропользования, брали крупные взятки от представителей некоторых золотодобывающих компаний за положительные заключения экспертиз и привилегии в получении документов на геологическое изучение участков для добычи россыпного золота.

Читайте также


происшествиярегионы

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

Как долго продержится сделка между США и Ираном?

Эксперты уверены: с критикой могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа

Читать
закрыть

Ужесточат ли требования к автомобилям старше 30 лет в России?

Эксперты уверены: будущие требования не должны быть избыточными

Нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения

Читать
закрыть

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика