Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:25

Происшествия

В Забайкалье пресекли деятельность ОПГ по нелегальной выдаче лицензий на золотодобычу

Фото: MAX/"Следком"

Деятельность организованной преступной группы, занимавшейся нелегальной выдачей лицензий на золотодобычу, пресечена в Забайкальском крае. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Как установили следователи, должностные лица, ответственные за вопросы недропользования, брали крупные взятки от представителей некоторых золотодобывающих компаний за положительные заключения экспертиз и привилегии в получении лицензий на геологическое изучение участков, где ведется поиск рассыпного золота.

По факту случившегося было возбуждено девять уголовных дел по статьям о получении и даче взяток в крупном и особо крупном размере. Двум должностным лицам и их посреднику уже предъявлены обвинения.

Кроме того, в ходе расследования были выявлены еще пятеро фигурантов, которых заключили под стражу. Также было вынесено решение об аресте имущества, включая недвижимость, транспортные и денежные средства, общая сумма которого превысила 60 миллионов рублей.

В свою очередь, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что обыски прошли в Чите, Благовещенске и Санкт-Петербурге. У преступников изъяли 27 миллионов рублей, полученных за общее покровительство. При этом оценочная стоимость разведанных ими запасов золота составляет 1,5 миллиарда рублей.

Ранее силовики задержали участников преступного сообщества, которые занимались незаконным оборотом драгоценных металлов в Магаданской области. Один из задержанных сформировал группировку, включив в нее других лиц. Они занимались нелегальным приобретением и перевозкой по стране драгметаллов в крупном размере.

В оборудованных тайниках транспортных средств, а также в жилых помещениях правоохранители обнаружили слитки золота и серебра весом около 70 килограммов. Драгметаллы были изъяты.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика