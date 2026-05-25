В Забайкалье пресекли деятельность ОПГ по нелегальной выдаче лицензий на золотодобычу

Деятельность организованной преступной группы, занимавшейся нелегальной выдачей лицензий на золотодобычу, пресечена в Забайкальском крае. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Как установили следователи, должностные лица, ответственные за вопросы недропользования, брали крупные взятки от представителей некоторых золотодобывающих компаний за положительные заключения экспертиз и привилегии в получении лицензий на геологическое изучение участков, где ведется поиск рассыпного золота.

По факту случившегося было возбуждено девять уголовных дел по статьям о получении и даче взяток в крупном и особо крупном размере. Двум должностным лицам и их посреднику уже предъявлены обвинения.

Кроме того, в ходе расследования были выявлены еще пятеро фигурантов, которых заключили под стражу. Также было вынесено решение об аресте имущества, включая недвижимость, транспортные и денежные средства, общая сумма которого превысила 60 миллионов рублей.

В свою очередь, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что обыски прошли в Чите, Благовещенске и Санкт-Петербурге. У преступников изъяли 27 миллионов рублей, полученных за общее покровительство. При этом оценочная стоимость разведанных ими запасов золота составляет 1,5 миллиарда рублей.

Ранее силовики задержали участников преступного сообщества, которые занимались незаконным оборотом драгоценных металлов в Магаданской области. Один из задержанных сформировал группировку, включив в нее других лиц. Они занимались нелегальным приобретением и перевозкой по стране драгметаллов в крупном размере.

В оборудованных тайниках транспортных средств, а также в жилых помещениях правоохранители обнаружили слитки золота и серебра весом около 70 килограммов. Драгметаллы были изъяты.