Сын Киркорова стал моделью на показе Рубчинского

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сын певца Филиппа Киркорова Мартин прошелся по подиуму во время показа дизайнера Гоши Рубчинского. Об этом сообщает издание Voice в своем телеграм-канале.

Мартин появился на закрытии шоу Рубчинского, его отец тоже поработал с дизайнером. Артист снялся в фотосессии, которая приурочена к новой коллекции модельера.

Несколько лет назад Киркоров-младший выпустил собственную коллекцию одежды. При ее создании он работал с дизайнером Аникой Керимовой. На этот проект ушло 10 миллионов рублей.

Ранее Киркоров заявил, что о его бывшей жене – певице Алле Пугачевой – надо снять байопик. Он отметил, что такой масштабной личности в отечественной музыкальной истории не было. Также поп-король вспомнил, что экс-супруга помогала очень многим начинающим артистам.

