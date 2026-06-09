Филипп Киркоров прокомментировал слухи вокруг пластики носа

Певца Филиппа Киркорова заподозрили в том, что он сделал ринопластику, но поп-король до последнего не комментировал эти предположения. Подробности – в материале Москвы 24.

"Сделали носик немного?"

Певец Филипп Киркоров долго избегал разговоров о своем "новом" носе: соцсети, СМИ и шоу-бизнес обсуждали изменения во внешности поп-короля на протяжении нескольких дней и предположили, что он решился на ринопластику. Исполнитель прокомментировал слухи на церемонии вручения ТЭФИ-2026, которая прошла 8 июня в Москве. При этом об операции спросила ведущая церемонии.

"А ты что, только что услышала? У меня не было носа. Зато теперь смотрите, какой курносый, классный", – заявил Киркоров.

Ранее поп-король уходил от прямых вопросов о возможной пластической операции. Например, один из корреспондентов на "Премии Муз-ТВ 2026" спросил у знаменитости, правда ли, что он "сделал носик немного". Тогда артист резко отреагировал на вопрос.

"Ты действительно считаешь, что это то, что мне нужно сейчас услышать?" – заявил исполнитель.

При этом поп-король все же отпустил шутку по поводу своего носа во время самой церемонии. Он вышел на сцену, чтобы получить статуэтку в номинации "Ренессанс года".





Филипп Киркоров певец, народный артист РФ Я стараюсь не отставать от молодежи, от молодых артистов, от молодых фанатов, людей, которые создают музыку. Держу нос, свой красивый нос, по ветру и стараюсь не разочаровывать своих зрителей.

К слову, ведущий премии Николай Басков тоже не удержался и прокомментировал внешность коллеги.

"У него всегда что-то новое, как ни премия – что-то новое у Филиппа. <...> Когда ты сел, Джиган померк сразу же. Уже видно, что ты моложе. <...> У меня такое впечатление, что к нам Майкл Джексон пришел", – сказал Басков.

"Очень красиво получилось"

В свою очередь, певица Margo заявила журналистам, что "конечно, видит изменения" во внешности певца.





Margo певица Филипп настолько красив, что если ему пришить еще пару носов, он все равно будет шикарный.

Певица также поделилась, что Киркоров рекомендовал ей ринопластику и даже познакомил с хирургом, у которого посоветовал сделать операцию.

В свою очередь, актриса Екатерина Вилкова тоже оценила изменения во внешности Киркорова и не исключила, что в будущем прибегнет к подобным процедурам.

"Мне кажется, очень красиво получилось. И глазки лисьи… Себе когда-нибудь обязательно сделаю. Я красивая, но комплексы есть… У меня одна нога короче другой, горбик есть, как у верблюжонка", – пошутила актриса на премьере сериала "Адвокаты" 5 июня.

Однако певец Митя Фомин отметил в интервью "Пятому каналу", что пластику следует делать по медицинским показаниям. Он сам не хотел бы в себе что-либо менять и не разделяет тренд на миниатюрный нос, как его коллега по цеху.

"Подтяжки, омолаживающие процедуры и так далее – это делают сплошь и рядом, это стало нормой. Но чтобы себе кромсать нос лишь только потому, что кто-то захотел сделать маленький нос…" – сказал он.

Певец также отметил, что для него подобная процедура – "просто дичь".

Ранее Киркоров перенес не одну пластическую операцию, причем не скрывал этого. Он открыто признавался, что сделал липосакцию, круговую подтяжку лица, блефаропластику, хирургическое формирование кубиков пресса и даже коррекцию формы ягодиц. По его словам, он остался доволен результатом. Над "новым телом" исполнителя потрудился скандально известный хирург Тимур Хайдаров.

"Благодаря Тимуру я в такой отличной форме. Проще всего говорить правду. Сегодня просто неприлично не иметь своего пластического хирурга, психолога, тренера. Я лучшее создание Тимура. Его лучшее творение", – разоткровенничался поп-король на дне рождения журналиста Алены Жигаловой в декабре 2022-го, сообщает сайт "Комсомольской правды".

При этом в СМИ периодически появлялись слухи, что артист столкнулся с осложнениями после пластических операций. Хотя представители Киркорова и сам Хайдаров публично опровергали домыслы.

