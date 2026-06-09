Филипп Киркоров прокомментировал слухи вокруг пластики носа

Певца Филиппа Киркорова заподозрили в том, что он сделал ринопластику, но поп-король до последнего не комментировал эти предположения. Подробности – в материале Москвы 24.
"Сделали носик немного?"
Певец Филипп Киркоров долго избегал разговоров о своем "новом" носе: соцсети, СМИ и шоу-бизнес обсуждали изменения во внешности поп-короля на протяжении нескольких дней и предположили, что он решился на ринопластику. Исполнитель прокомментировал слухи на церемонии вручения ТЭФИ-2026, которая прошла 8 июня в Москве. При этом об операции спросила ведущая церемонии.
"А ты что, только что услышала? У меня не было носа. Зато теперь смотрите, какой курносый, классный", – заявил Киркоров.
Ранее поп-король уходил от прямых вопросов о возможной пластической операции. Например, один из корреспондентов на "Премии Муз-ТВ 2026" спросил у знаменитости, правда ли, что он "сделал носик немного". Тогда артист резко отреагировал на вопрос.
"Ты действительно считаешь, что это то, что мне нужно сейчас услышать?" – заявил исполнитель.
При этом поп-король все же отпустил шутку по поводу своего носа во время самой церемонии. Он вышел на сцену, чтобы получить статуэтку в номинации "Ренессанс года".
К слову, ведущий премии Николай Басков тоже не удержался и прокомментировал внешность коллеги.
"У него всегда что-то новое, как ни премия – что-то новое у Филиппа. <...> Когда ты сел, Джиган померк сразу же. Уже видно, что ты моложе. <...> У меня такое впечатление, что к нам Майкл Джексон пришел", – сказал Басков.
"Очень красиво получилось"
В свою очередь, певица Margo заявила журналистам, что "конечно, видит изменения" во внешности певца.
Певица также поделилась, что Киркоров рекомендовал ей ринопластику и даже познакомил с хирургом, у которого посоветовал сделать операцию.
В свою очередь, актриса Екатерина Вилкова тоже оценила изменения во внешности Киркорова и не исключила, что в будущем прибегнет к подобным процедурам.
"Мне кажется, очень красиво получилось. И глазки лисьи… Себе когда-нибудь обязательно сделаю. Я красивая, но комплексы есть… У меня одна нога короче другой, горбик есть, как у верблюжонка", – пошутила актриса на премьере сериала "Адвокаты" 5 июня.
Однако певец Митя Фомин отметил в интервью "Пятому каналу", что пластику следует делать по медицинским показаниям. Он сам не хотел бы в себе что-либо менять и не разделяет тренд на миниатюрный нос, как его коллега по цеху.
"Подтяжки, омолаживающие процедуры и так далее – это делают сплошь и рядом, это стало нормой. Но чтобы себе кромсать нос лишь только потому, что кто-то захотел сделать маленький нос…" – сказал он.
Певец также отметил, что для него подобная процедура – "просто дичь".
Ранее Киркоров перенес не одну пластическую операцию, причем не скрывал этого. Он открыто признавался, что сделал липосакцию, круговую подтяжку лица, блефаропластику, хирургическое формирование кубиков пресса и даже коррекцию формы ягодиц. По его словам, он остался доволен результатом. Над "новым телом" исполнителя потрудился скандально известный хирург Тимур Хайдаров.
"Благодаря Тимуру я в такой отличной форме. Проще всего говорить правду. Сегодня просто неприлично не иметь своего пластического хирурга, психолога, тренера. Я лучшее создание Тимура. Его лучшее творение", – разоткровенничался поп-король на дне рождения журналиста Алены Жигаловой в декабре 2022-го, сообщает сайт "Комсомольской правды".
При этом в СМИ периодически появлялись слухи, что артист столкнулся с осложнениями после пластических операций. Хотя представители Киркорова и сам Хайдаров публично опровергали домыслы.