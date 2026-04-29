Поклонники Анджелины Джоли заподозрили у звезды паралич лицевого нерва

Паралич или неудачная пластика? В Сети обсуждают "новое лицо" Анджелины Джоли

Фанаты Анджелины Джоли заподозрили у нее паралич лицевого нерва. Поводом стали свежие снимки с мероприятия в колледже, где учится ее приемная дочь. Другие комментаторы предположили, что актриса стала жертвой неудачной пластической операции. Подробности – в материале Москвы 24.

"Что случилось с ее глазами?"

Фото: instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/pearlsofpurposefoundation

Поклонники Анджелины Джоли забили тревогу после того, как в СМИ появились свежие снимки с мероприятия в колледже в Атланте, где учится ее приемная дочь Захара. Фанаты голливудской звезды обратили внимание на ее лицо: пользователи отметили, что актриса будто пыталась скрыть левую часть лица за распущенными волосами, а ее глаза выглядели по-разному – правый казался более распахнутым.

Мнения подписчиков разделились: одни предположили, что это результат неудачной пластики, другие – что у Анджелины мог произойти паралич лицевого нерва.

"Что случилось с ее глазами?", "от былой красоты ничего не осталось", "подтяжка лица получилась слишком тугой", – высказались в Сети.

Ранее актриса уже сталкивалась с похожим недугом, о чем она рассказала в интервью в WSJ в декабре 2023-го. По словам Джоли, это произошло на фоне скандального бракоразводного процесса с Брэдом Питтом. Неврологическое заболевание – паралич Белла, при котором временно парализует одну сторону лица – было диагностировано у нее в 2017-м.

"Мое тело очень сильно реагирует на стресс. У меня уровень сахара в крови то повышается, то падает. За 6 месяцев до развода у меня внезапно случился паралич Белла", – рассказала актриса.

Фото: Getty Images/VCG

Изменения во внешности Анджелины поклонники заметили еще в конце марта. Тогда в Сети завирусились снимки и видео с вечеринки бренда Tom Ford в Шанхае, который посетила Джоли. Поклонники обратили внимание не только на разные глаза и на то, что знаменитость словно пыталась прикрыть половину лица волосами, но и на то, что у актрисы якобы изменился овал лица.

Тогда, помимо теорий о рецидиве заболевания и неудачной пластике, в интернете распространилось предположение, что мероприятие посетила не сама актриса, а ее двойник или даже клон. В пользу этого якобы говорили и другие признаки: по мнению конспирологов, исполнительница роли Лары Крофт двигалась заторможенно, а ее взгляд был отсутствующим.

"Куда делись ее скулы? Она выглядит как совершенно другой человек, который пытается имитировать Джоли", "это не Анджелина. Посмотрите на уши и линию челюсти – это биоробот или очень плохой двойник", – высказались некоторые пользователи Сети.

"По‑прежнему одинока"

Фото: кадр из фильма "Кутюр"; режиссеры – Алис Винокур, Денис Карышев; производство – Canal+

В конце января 2026-го имя знаменитости упоминалось в СМИ в связи с еще одной громкой новостью. Анджелину заподозрили в романе с французским актером Луи Гаррелем, который младше Джоли на 8 лет. Коллеги вместе снялись в фильме "Кутюр". К слову, по сюжету отношения их героев тоже из рабочих переросли в романтические. Анджелина сыграла режиссера, которая приехала снимать фильм о Неделе моды в Париже, а Луи – ее оператора.

Инсайдеры издания The Plaуlist сообщили, что между знаменитостями якобы близкие отношения. Совместное появление коллег на парижской премьере "Кутюра" в начале февраля 2026-го вызвало новую волну слухов. Во время выхода и фотосессии актеры обменивались взглядами, улыбками и даже позировали в обнимку.

Однако уже в марте инсайдеры опровергли наличие романа между Гаррелем и Джоли. Источники отметили, что знаменитости поддерживают приятельские отношения, кроме того, у них много общих знакомых, а Анджелина "по‑прежнему одинока и сосредоточена только на своих детях и работе". Собеседник журналистов также отметил, что актриса ни с кем не встречалась с момента расставания с Питтом.

В декабре 2025-го Джоли приняла участие в фотосессии для журнала Time France, посвященной выходу фильма "Кутюр". На снимках она позировала топлес, прикрывая грудь рукой. При этом были отчетливо видны шрамы после операции по удалению молочных желез ради профилактики рака, которую она перенесла в 2013-м. Однако снимки вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях.

"Зачем пугать людей? Это интимное...", "как будто только у нее одной есть шрам", "я аплодирую Анджелине за ее смелость", "она выглядит величественно", – написали комментаторы.

Позже в интервью французскому радиоканалу France Inter в феврале 2026-го актриса заявила, что "любит свои шрамы" и решение об операции было осознанным.

