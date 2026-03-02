Фанаты Джима Керри заявили о его таинственной гибели и подмене двойником

Появление Джима Керри на премии "Сезар" спровоцировало фантастическое предположение в соцсетях: фанаты решили, что актер умер, а вместо него на публике появился двойник. Какие доводы приводят сторонники теории, расскажет Москва 24.

"Это на самом деле парень в маске"

Фото: legion-media.com/Bestimage/Dominique Jacovides; legion-media.com/JTMPhotos/Jeffrey Mayer

Церемония вручения престижной кинопремии "Сезар" прошла в концертном зале "Олимпия" в Париже 26 февраля. 64-летний Джим Керри получил почетную статуэтку за вклад в кинематограф из рук режиссера Мишеля Гондри (в 2004-м актер снялся в его картине "Вечное сияние чистого разума").

Однако в Сети большее внимание привлекла внешность знаменитости. Многие фанаты подметили, что актер якобы не похож на себя, однако объяснили это по-разному.

"Наверное, он много пластических операций делал. Выглядит совсем по-другому", "блефаропластика", "он сделал то, что делают все: лицо, напичканное филлерами", "это не Джим, это на самом деле парень в маске", "это был дублер", "что случилось с Джимом Керри?", "он просто постарел, как это обычно бывает!" – поделились мнениями поклонники актера.

Специалисты бьюти-индустрии высказались в СМИ в пользу теории о неудачном омоложении: изменения могли стать результатом комплекса процедур, в числе которых подтяжка, инъекции филлеров и блефаропластика.

Однако самой популярной в Сети стала конспирологическая теория, что Джим давно умер, а на сцену премии вместо него вышел двойник.

Согласно этой версии, "настоящего" Керри не стало еще в 2015–2016 годах. Причем причины предполагаемой гибели актера тоже разнятся: часть "экспертов" уверяют, что Джим мог совершить суицид, ведь много лет страдал от депрессии (об этом он сам рассказывал в интервью). Другие решили, что комика "убрало мировое правительство", потому что он "слишком много знал".

Комментаторы припомнили речь Керри на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в 2016-м. Тогда он иронично высказался в целом о системе ценностей, в которой награды, статус и признание стали смыслом жизни, а все участники закрыли глаза на нечто более важное. И хотя Джим не назвал конкретных фамилий, но впоследствии его речь связали с громкими делами рэпера P.Diddy (был обвинен в организации скандальных закрытых вечеринок), а также финансиста Джеффри Эпштейна (был арестован по подозрению в торговле людьми и умер в тюрьме в 2019-м). Якобы актер своей речью намекнул на преступления "элит".

Чтобы привести доводы в пользу теории, конспирологи сравнили фотографии актера и отметили, что у него якобы изменилась форма носа и челюсти, глаза вместо карих стали зелеными, их разрез тоже теперь другой. Кроме того, у "двойника" иное выражение лица и более спокойная мимика. Кто-то даже уловил изменения голоса на свежих видеороликах с участием Джима.

В Сети также припомнили, что как раз в 2017-м актер резко пропал с экранов.

После церемонии Керри атаковали в Париже, настойчиво спрашивая, настоящий ли он. Однако Джим проигнорировал вопросы и с улыбкой раздал автографы поклонникам. При этом видео момента тоже показалось фанатам подозрительным: на нем актер расписывался правой рукой, хотя, по заверениям фолловеров, раньше всегда делал это левой.

Другие комментаторы посчитали, что реакция на происходящее была нетипичной для комика.

"Настоящий Джим ответил бы", "он сказал бы в своем фирменном стиле: нет, это не я", "он бы хотя бы посмеялся", – отметили сторонники конспирологической теории.

"Докажи это"

Фото: legion-media.com/Starface/Serge Arnal

В свою очередь, блогер и визажист Алексис Стоун заявил в соцсетях, что на самом деле на церемонии вручения премии "Сезар" в Париже был он. В подтверждение инфлюенсер выложил снимок маски, с помощью которой он якобы превратился в Керри.

Стоун известен своими яркими выходами на светские мероприятия в образах известных персонажей, в частности в виде Донателлы Версаче, Миранды Пристли и даже Моны Лизы. Поэтому часть подписчиков поверила в совместный "розыгрыш" визажиста и актера.

Однако скептики решили, что эту теорию представили публике для прикрытия "реальной": что Керри заменил двойник. Пользователи оставили множество комментариев с просьбой "доказать это", представить процесс перевоплощения на видео или записать ролик, где Алексис в образе Керри стоял бы вместе с "оригиналом".

"Пришлось создать алиби, чтобы оправдать клона", "сколько вам заплатили за этот пост?", "неправда, последнее фото – ИИ", "все еще подозрительно", "это меня не убедило", – написали комментаторы.

На фоне разговоров про внешность менее заметным стало другое важное событие: на премии актер впервые вышел в свет со своей возлюбленной, художницей Миной.

"Спасибо моей замечательной семье, моей дочери Джейн и внуку Джексону. Я люблю вас сейчас и всегда. Спасибо моей прекрасной спутнице Мине. Я люблю тебя, Мина", – сказал Джим со сцены.

Об отношениях пары заговорили в СМИ еще в начале 2022-го, однако влюбленные избегали совместных выходов.