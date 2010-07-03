Бут прокомментировал смерть Эпштейна в американской тюрьме

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Россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок заключения в США, прокомментировал смерть американского миллиардера Джеффри Эпштейна в американской тюрьме.

"Это правда, но я не знаю, в каком блоке он был. Здесь же есть специальные отделения, где очень жесткий режим. Там по шесть камер и очень жесткий надзор. Там только одиночные камеры", – рассказал Бут RT.

Он предположил, что поскольку у Эпштейна был сокамерник, речь может идти об изоляторе, где обычно содержатся по два человека.

10 августа СМИ сообщили о смерти Эпштейна в американской тюрьме. Изучением обстоятельств произошедшего занялось ФБР.

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что смерть миллиардера в тюрьме вызывает "серьезные вопросы".

Эпштейна обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Его задержали в аэропорту Нью-Джерси после того, как личный самолет миллиардера прилетел из Парижа.