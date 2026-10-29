29 октября, 14:31Общество
Роскачество выявило нарушения в консервах из скумбрии
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России проверили 37 отечественных торговых марок консервов из скумбрии с добавлением масла. Вся продукция безопасна, но у 15 выявлены нарушения обязательных требований, сообщили в Роскачестве РИА Новости.
Нарушения зафиксированы у консервов марок:
- "Вкусные консервы";
- "Каждый день";
- "Люди любят";
- "Мореслав";
- "Морское содружество";
- "Морские традиции";
- "Морской котик";
- "Онежские деликатесы";
- "Посейдон";
- "Хозяин Балтики";
- "Фишмар";
- Aro;
- Globus;
- Gold Fish;
- ZR.
Доля рыбы в банке не должна быть ниже 50%. У консервов "Каждый день", "Посейдон", "Хозяин Балтики" и Aro этот уровень не выдержан. Четыре марки указали на этикетке одну массовую долю рыбы, а по факту она оказалась другой. В банках "Морские традиции" и "Морское содружество" обнаружили замену скумбрии другим видом.
Помимо этого, у "Онежских деликатесов" нет зоологического названия рыбы, а белок и жир не совпали с заявленными. Шесть торговых марок превысили допустимое по ГОСТу содержание соли. В консервах "Беринг" попались жесткие рыбные кости, у "Знатока" текстура оказалась суховатой, а у "5 Морей" появился легкий горьковатый привкус.
Среди 37 банок ни в одной не нашли отклонений по микробиологии, включая возбудителей ботулизма, плесень и дрожжи, по токсичным элементам – мышьяка, кадмия, свинца и ртути, а также по гистамину. К промышленной стерильности претензий не возникло.
Обязательным и опережающим требованиям Роскачества соответствуют консервы 12 торговых марок:
- "Азбука моря";
- "Барс";
- "Владкон";
- "Главпродукт";
- "Доброфлот";
- "Морепродукт";
- "Рыбное меню";
- "Совок";
- "Сохраним традиции";
- "Спецзаказ";
- "Ультрамарин";
- Fish House.
В итоге такая продукция вправе претендовать на российский "Знак качества". Еще десять торговых марок выполнили обязательные требования закона, однако до опережающего стандарта не добрались.
Роскачество передало данные о нарушениях в надзорные органы, торговые сети и производителям. Сеть Globus убрала с продажи товары под марками Globus и "Морской котик". Некоторые производители начали внутренние проверки и исправляют нарушения.
Ранее сообщалось, что данные о сальмонелле в куриных наггетсах "Классические" от "Мираторг запад" не получили подтверждения по итогам независимых лабораторных тестов. Компания сообщила, что после появления этой информации провела внутреннее расследование и известила Роспотребнадзор.