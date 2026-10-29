Роскачество выявило нарушения в консервах из скумбрии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России проверили 37 отечественных торговых марок консервов из скумбрии с добавлением масла. Вся продукция безопасна, но у 15 выявлены нарушения обязательных требований, сообщили в Роскачестве РИА Новости.

Нарушения зафиксированы у консервов марок:



"Вкусные консервы";

"Каждый день";

"Люди любят";

"Мореслав";

"Морское содружество";

"Морские традиции";

"Морской котик";

"Онежские деликатесы";

"Посейдон";

"Хозяин Балтики";

"Фишмар";

Aro;

Globus;

Gold Fish;

ZR.

Доля рыбы в банке не должна быть ниже 50%. У консервов "Каждый день", "Посейдон", "Хозяин Балтики" и Aro этот уровень не выдержан. Четыре марки указали на этикетке одну массовую долю рыбы, а по факту она оказалась другой. В банках "Морские традиции" и "Морское содружество" обнаружили замену скумбрии другим видом.

Помимо этого, у "Онежских деликатесов" нет зоологического названия рыбы, а белок и жир не совпали с заявленными. Шесть торговых марок превысили допустимое по ГОСТу содержание соли. В консервах "Беринг" попались жесткие рыбные кости, у "Знатока" текстура оказалась суховатой, а у "5 Морей" появился легкий горьковатый привкус.

Среди 37 банок ни в одной не нашли отклонений по микробиологии, включая возбудителей ботулизма, плесень и дрожжи, по токсичным элементам – мышьяка, кадмия, свинца и ртути, а также по гистамину. К промышленной стерильности претензий не возникло.

Обязательным и опережающим требованиям Роскачества соответствуют консервы 12 торговых марок:



"Азбука моря";

"Барс";

"Владкон";

"Главпродукт";

"Доброфлот";

"Морепродукт";

"Рыбное меню";

"Совок";

"Сохраним традиции";

"Спецзаказ";

"Ультрамарин";

Fish House.

В итоге такая продукция вправе претендовать на российский "Знак качества". Еще десять торговых марок выполнили обязательные требования закона, однако до опережающего стандарта не добрались.

Роскачество передало данные о нарушениях в надзорные органы, торговые сети и производителям. Сеть Globus убрала с продажи товары под марками Globus и "Морской котик". Некоторые производители начали внутренние проверки и исправляют нарушения.

Ранее сообщалось, что данные о сальмонелле в куриных наггетсах "Классические" от "Мираторг запад" не получили подтверждения по итогам независимых лабораторных тестов. Компания сообщила, что после появления этой информации провела внутреннее расследование и известила Роспотребнадзор.

