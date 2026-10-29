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29 октября, 14:31

Общество

Роскачество выявило нарушения в консервах из скумбрии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России проверили 37 отечественных торговых марок консервов из скумбрии с добавлением масла. Вся продукция безопасна, но у 15 выявлены нарушения обязательных требований, сообщили в Роскачестве РИА Новости.

Нарушения зафиксированы у консервов марок:

  • "Вкусные консервы";
  • "Каждый день";
  • "Люди любят";
  • "Мореслав";
  • "Морское содружество";
  • "Морские традиции";
  • "Морской котик";
  • "Онежские деликатесы";
  • "Посейдон";
  • "Хозяин Балтики";
  • "Фишмар";
  • Aro;
  • Globus;
  • Gold Fish;
  • ZR.

Доля рыбы в банке не должна быть ниже 50%. У консервов "Каждый день", "Посейдон", "Хозяин Балтики" и Aro этот уровень не выдержан. Четыре марки указали на этикетке одну массовую долю рыбы, а по факту она оказалась другой. В банках "Морские традиции" и "Морское содружество" обнаружили замену скумбрии другим видом.

Помимо этого, у "Онежских деликатесов" нет зоологического названия рыбы, а белок и жир не совпали с заявленными. Шесть торговых марок превысили допустимое по ГОСТу содержание соли. В консервах "Беринг" попались жесткие рыбные кости, у "Знатока" текстура оказалась суховатой, а у "5 Морей" появился легкий горьковатый привкус.

Среди 37 банок ни в одной не нашли отклонений по микробиологии, включая возбудителей ботулизма, плесень и дрожжи, по токсичным элементам – мышьяка, кадмия, свинца и ртути, а также по гистамину. К промышленной стерильности претензий не возникло.

Обязательным и опережающим требованиям Роскачества соответствуют консервы 12 торговых марок:

  • "Азбука моря";
  • "Барс";
  • "Владкон";
  • "Главпродукт";
  • "Доброфлот";
  • "Морепродукт";
  • "Рыбное меню";
  • "Совок";
  • "Сохраним традиции";
  • "Спецзаказ";
  • "Ультрамарин";
  • Fish House.

В итоге такая продукция вправе претендовать на российский "Знак качества". Еще десять торговых марок выполнили обязательные требования закона, однако до опережающего стандарта не добрались.

Роскачество передало данные о нарушениях в надзорные органы, торговые сети и производителям. Сеть Globus убрала с продажи товары под марками Globus и "Морской котик". Некоторые производители начали внутренние проверки и исправляют нарушения.

Ранее сообщалось, что данные о сальмонелле в куриных наггетсах "Классические" от "Мираторг запад" не получили подтверждения по итогам независимых лабораторных тестов. Компания сообщила, что после появления этой информации провела внутреннее расследование и известила Роспотребнадзор.

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