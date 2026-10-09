Авторы скандальных видео из "Бургер Кинга" во Владивостоке уволились до их публикации

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Julian Stratenschulte

Два сотрудника "Бургер Кинг" во Владивостоке, чьи скандальные видео привели к закрытию двух ресторанов сети, уволились еще до публикации роликов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал территориальный управляющий Алексей Шавша.

Он пояснил, что скандальные видео были записаны в начале сентября – середине месяца. Сами работники ушли из компании раньше, чем ролик появился в Сети, и выложили его уже после увольнения. Фактически молодые люди в компании больше не числятся.

По словам собеседника СМИ, одному из них 19 лет, второму – 16. Несовершеннолетний приходил на подработку на летне-осенний период.

Кадры сняли на кухне ресторана "Бургер Кинг" на улице Семеновской в центре Владивостока. На одном видео сотрудник берет лежащее рядом с бургерами средство контрацепции и демонстрирует его. На другом работник пинает футбольный мяч на кухне.

После публикации этих видео работа двух ресторанов франчайзи, включая также точку на Светланской улице, была приостановлена, а дальнейшее сотрудничество будет с франчайзи прекращено, указывали в "Бургер Кинге".

В компании также назвали произошедшее неприемлемым и противоречащем стандартам безопасности, гигиены и качества. В управлении Роспотребнадзора добавляли, что ресторану направлен запрос с требованием дать пояснения по этим фактам.

До этого сеть "Бургер Кинг" уже оказывалась в центре скандала из-за акции с наборами "Накорми тарелочницу", "Цыпочки в твоем вкусе" и "Она скажет "да". Россияне раскритиковали такие названия. В самой компании объяснили, что акция не направлена против женщин, поэтому сеть не планирует извиняться.

