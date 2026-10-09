VK подал иск в суд ЕС об оспаривании введенных санкций

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Компания VK, владеющая соцсетями "ВКонтакте", "Одноклассники" и рядом других отечественных сервисов, подала иск в суд Евросоюза (ЕС) об оспаривании введенных санкций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.

Карточка дела "VK против Совета ЕС" появилась в базе судебной практики суда Евросоюза еще 7 октября.

В компании заявили, что считают введение санкций незаконным и необоснованным. Также VK потребовал отменить ограничения.

О введении Европейским союзом ограничительных мер против VK стало известно в июле. Решение было аргументировано тем, что VK является головной организацией ООО "Коммуникационная платформа", разработавшей национальный мессенджер МАХ.

В самой компании заявляли, что ограничения не оказывают влияния на ее деятельность и работу МАХ. Приложения и сервисы остаются доступны пользователям в обычном режиме.