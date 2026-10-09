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09 октября, 11:39

Происшествия

Руководителя проекта "Рыбарь" Михаила Звинчука задержали в Черногории

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства задержания основателя телеграм-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука, сообщила в беседе с каналом BAZA официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По данным портала Vijesti, службы безопасности Черногории задержали Звинчука в городе Рисане. Среди задержанных также оказались его супруга Валерия Звинчук и еще три человека.

При этом известно, что госдепартамент США предложил за информацию о сотрудниках "Рыбаря" 10 миллионов долларов. Американское ведомство утверждает, что российский проект проводил информационные операции для продвижения интересов России и вмешательства в президентские выборы в США. Сам Звинчук называл эти обвинения неожиданными.

Ранее он подпал под британские санкции. Кроме того, американский Госдеп включил его в список лиц, причастных к "операциям влияния, направленным на избирательный процесс" в США.

Ранее в Японии арестовали 28-летнего россиянина, который может являться одним из основных участников международной группы кибермошенников Qilin. Кибергруппировка совершала атаки с использованием программ-вымогателей.

В начале октября россиянина передали властям Германии, так как немецкая сторона ведет расследование деятельности Qilin в связи с инцидентом, который причинил ущерб местной компании.

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