Пассажиров задержанного в Сухуме рейса вывезут в Москву бортом большей вместимости

Фото: MAX/"Крыша ТурДома"

Пассажиров задержанного рейса "Уральских авиалиний" Сухум – Москва доставят в столицу 9 октября бортом большей вместимости. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

По данным перевозчика, рейс U6-144 по маршруту Сухум – Москва, запланированный на 7 октября в 17:20, задержали по технической причине. Неисправность выявили в ходе предполетного осмотра воздушного судна.

"Сегодня, 9 октября, на регулярном рейсе Сухум – Москва, запланированном на 17:20, воздушное судно будет заменено на самолет большей вместимости", – говорится в сообщении перевозчика.

На рейс 7 октября были зарегистрированы 139 пассажиров. Из них в Москву новым рейсом отправятся 110 человек, 29 пассажиров отказались от полета. В авиакомпании уточнили, что ожидающим вылета предоставили горячее питание и разместили в гостинице.

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров и взяла на контроль мероприятия по устранению причин задержки вылета. Свердловская транспортная прокуратура со своей стороны также начала надзорные мероприятия.

Ранее в Волгограде пассажиры перекрыли двери зоны досмотра в аэропорту. Так они выразили протест в связи с задержкой вылета на двое суток. Из-за инцидента остальные пассажиры не могли пройти к своим самолетам.