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09 октября, 11:34

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Психолог Абашин: на фото нужно искать удачные детали вместо недостатков

Психолог рассказал, как научиться принимать себя на снимках

Фото: 123RF.com/gorgev

Привыкнуть к собственной внешности на фотографиях поможет отказ от поиска недостатков и сравнения себя с другими людьми. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на психолога Анатолия Абашина.

По его словам, снимки стоит воспринимать прежде всего как способ сохранить воспоминания и эмоции, а не как попытку добиться идеального изображения.

Абашин отметил, что неловкость при просмотре собственных фотографий может возникать из-за непривычного ракурса. Человек чаще видит себя в зеркале, поэтому изображение со стороны иногда воспринимается как искаженное.

Еще одна причина недовольства собой – привычка сравнивать свою внешность с чужой и сосредотачиваться на отдельных деталях. В результате человек замечает то, что ему не нравится, и упускает из виду общее впечатление от кадра и эмоции, которые он передает.

Абашин посоветовал отказаться от категоричных оценок снимков и рассматривать их целиком. Если фотография сохраняет важный момент, ее ценность не зависит от того, насколько удачно человек выглядит на ней. А для публикации в блоге можно выбрать наиболее подходящий кадр из нескольких.

Также психолог предложил воспользоваться "правилом трех секунд": в течение этого времени нужно посмотреть на фотографию и найти в ней хотя бы одну деталь, которая нравится. Такой подход помогает переключить внимание с недостатков на удачные особенности внешности и перестать разбирать изображение на отдельные несовершенства.

Психолог Татьяна Любина также рекомендовала ответственно подходить к выбору фотографий для анкет на сайтах знакомств. Для главного снимка лучше использовать актуальный портрет при естественном освещении, без других людей в кадре и чрезмерной ретуши. Дополнить его можно фотографией в полный рост и кадрами, отражающими увлечения, – такие снимки помогут собеседнику найти повод для начала разговора.

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