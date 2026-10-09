Поставки Porsche в мире упали за 9 месяцев до минимума за 10 лет

Фото: 123RF.com/aapsky

Мировые поставки автомобилей Porsche AG в январе – сентябре 2026 года сократились на 16% в годовом выражении – до 178 532 машин, говорится в сообщении компании.

Это минимальный результат за 9 месяцев начиная с 2016 года: тогда за тот же период было поставлено 178 314 автомобилей. За тот же срок в 2025 году продажи составили 212 509 машин. Ниже отметки в 200 тысяч автомобилей показатель опустился впервые с января – сентября 2020 года.

Спад отмечен во всех регионах присутствия. В Северной Америке, остающейся крупнейшим рынком по объему поставок, они снизились на 13% – до 56 088 машин. В Европе без Германии снижение составило 11%, до 44 949 автомобилей, а в самой Германии – 7%, до 20 954 машины.

Сильнее всего просели продажи в Китае: на 33%, до 21 493 автомобилей. Поставки на зарубежных и развивающихся рынках сократились на 19% – до 35 048 машин.

Ранее сообщалось, что китайский автопроизводитель Geely прекратил поставки в Россию кроссоверов Monjaro и Atlas, а также седана Preface. Эти автомобили стали основой модельного ряда российских машин Volga. Таким образом, Monjaro стал кроссовером Volga K50, Atlas – K40, Preface – C50.

