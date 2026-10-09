Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 11:53

Общество
Главная / Новости /

Академик Онищенко: магазинные яйца перед готовкой дома мыть необязательно

Онищенко рассказал, в каком случае можно не мыть магазинные яйца перед готовкой

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Мыть куриные яйца из магазина перед готовкой необязательно, если это происходит дома, а продукт находится в заводской упаковке. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на академика РАН и эпидемиолога Геннадия Онищенко.

По его словам, по-другому обстоят дела на профессиональной кухне или в детских учреждениях, где готовят на сотни человек.

В подобных местах риск массовых отравлений увеличивается в связи с масштабом производства и возможными нарушениями условий хранения, поэтому там санитарные требования остаются предельно жесткими.

Эпидемиолог подчеркнул, что в лагерях и столовых процесс обработки сырого продукта строго регламентирован, поскольку из яиц часто готовят блюда с добавлением молока. Их время подачи приходится ждать определенное время. В таких случаях любые ошибки, связанные с гигиеной, могут привести к серьезным пищевым расстройствам, заключил Онищенко.

Ранее директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко рассказала, что сырое мясо требует соблюдения правил гигиены, чтобы бактерии не распространялись по кухне. Она не рекомендовала промывать продукт под краном – вода не делает его безопаснее, зато брызги способны перенести бактерии на столешницу, посуду и другие продукты.

В результате возникает перекрестное загрязнение. Уничтожить возбудителей позволяет термическая обработка – при нагреве до 70 градусов и выше они погибают.

Читайте также


обществоеда

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика