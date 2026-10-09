Академик Онищенко: магазинные яйца перед готовкой дома мыть необязательно

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Мыть куриные яйца из магазина перед готовкой необязательно, если это происходит дома, а продукт находится в заводской упаковке. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на академика РАН и эпидемиолога Геннадия Онищенко.

По его словам, по-другому обстоят дела на профессиональной кухне или в детских учреждениях, где готовят на сотни человек.

В подобных местах риск массовых отравлений увеличивается в связи с масштабом производства и возможными нарушениями условий хранения, поэтому там санитарные требования остаются предельно жесткими.

Эпидемиолог подчеркнул, что в лагерях и столовых процесс обработки сырого продукта строго регламентирован, поскольку из яиц часто готовят блюда с добавлением молока. Их время подачи приходится ждать определенное время. В таких случаях любые ошибки, связанные с гигиеной, могут привести к серьезным пищевым расстройствам, заключил Онищенко.

Ранее директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко рассказала, что сырое мясо требует соблюдения правил гигиены, чтобы бактерии не распространялись по кухне. Она не рекомендовала промывать продукт под краном – вода не делает его безопаснее, зато брызги способны перенести бактерии на столешницу, посуду и другие продукты.

В результате возникает перекрестное загрязнение. Уничтожить возбудителей позволяет термическая обработка – при нагреве до 70 градусов и выше они погибают.