Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 12:18

Наука

Мощные вспышки маловероятны на Солнце 9–10 октября

Фото: depositphotos/magann

Солнечная активность 9 и 10 октября может быть умеренной или высокой, но вспышки класса Х маловероятны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Накануне на Солнце произошла вспышка класса M6.7 – самая мощная с конца лета. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, более сильное событие фиксировали 25 августа, когда произошла вспышка M6.9.

Нынешний выброс случился вблизи центра солнечного диска, поэтому может затронуть Землю, однако признаков движения вещества и взрывных волн пока не обнаружено.

Также лаборатория предупредила о вероятности магнитных бурь на Земле 9 октября. Геомагнитные возмущения прогнозировались с вероятностью 80% – утром ожидалась слабая буря уровня G1, а с 12:00 до 15:00 – умеренная G2. Такие явления могут влиять на работу электроники и самочувствие метеозависимых людей.

На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку с конца лета

Читайте также


наука

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика