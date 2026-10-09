Мощные вспышки маловероятны на Солнце 9–10 октября

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Солнечная активность 9 и 10 октября может быть умеренной или высокой, но вспышки класса Х маловероятны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Накануне на Солнце произошла вспышка класса M6.7 – самая мощная с конца лета. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, более сильное событие фиксировали 25 августа, когда произошла вспышка M6.9.

Нынешний выброс случился вблизи центра солнечного диска, поэтому может затронуть Землю, однако признаков движения вещества и взрывных волн пока не обнаружено.

Также лаборатория предупредила о вероятности магнитных бурь на Земле 9 октября. Геомагнитные возмущения прогнозировались с вероятностью 80% – утром ожидалась слабая буря уровня G1, а с 12:00 до 15:00 – умеренная G2. Такие явления могут влиять на работу электроники и самочувствие метеозависимых людей.

