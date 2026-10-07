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07 октября, 09:18

Наука

Магнитные бури ожидаются на Земле 9 октября

Фото: depositphotos/vampy1

В пятницу, 9 октября, на Земле возможны магнитные бури, предупредили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Геомагнитное возмущение ожидается с вероятностью 80%. С 06:00 до 09:00 ожидается первый всплеск активности, сила которого может достигнуть уровня G1. С 12:00 до 15:00 прогнозируется вторая волна. Не исключено, что она достигнет уровня G2.

Уровень G1 означает слабую магнитную бурю, G2 – умеренную. Подобные явления способны вызывать сбои в работе электроники и ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

Ранее на Солнце были зафиксированы две сильные вспышки, которые признали самыми сильными с начала осени. Им присвоили классы M1.9 и M1.4. По силе они заняли второе и третье места среди всех солнечных событий осени 2026 года. Затем в сторону Земли были выброшены как минимум два крупных облака плазмы.

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