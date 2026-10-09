Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 12:43

Происшествия

Упавшие со строительных лесов в Красноярке рабочие не были оформлены

Фото: MAX/"ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ"

Трудовые отношения с рабочими, упавшими со строительных лесов в Красноярске, не были оформлены. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Заказчиком работ выступает ФГБВУ "Центррегионводхоз", исполнителем – индивидуальный предприниматель. Для выполнения работ она привлекла самозанятых граждан", – подчеркнули в ведомстве.

По данным РИА Новости, рабочие сорвались с высоты 4–5 метров. Следователи организовали проверку в связи с инцидентом на предмет нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Сигнал о рухнувших конструкциях поступил 9 октября. К месту происшествия направили силы и средства краевых спасателей и МЧС России. Под завалами находились два человека – один из них погиб, а второй получил травмы.

Читайте также


происшествиярегионы

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика