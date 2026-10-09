09 октября, 12:43Происшествия
Упавшие со строительных лесов в Красноярке рабочие не были оформлены
Фото: MAX/"ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ"
Трудовые отношения с рабочими, упавшими со строительных лесов в Красноярске, не были оформлены. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"Заказчиком работ выступает ФГБВУ "Центррегионводхоз", исполнителем – индивидуальный предприниматель. Для выполнения работ она привлекла самозанятых граждан", – подчеркнули в ведомстве.
По данным РИА Новости, рабочие сорвались с высоты 4–5 метров. Следователи организовали проверку в связи с инцидентом на предмет нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ.
Сигнал о рухнувших конструкциях поступил 9 октября. К месту происшествия направили силы и средства краевых спасателей и МЧС России. Под завалами находились два человека – один из них погиб, а второй получил травмы.