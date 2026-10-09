Упавшие со строительных лесов в Красноярке рабочие не были оформлены

Фото: MAX/"ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ"

Трудовые отношения с рабочими, упавшими со строительных лесов в Красноярске, не были оформлены. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Заказчиком работ выступает ФГБВУ "Центррегионводхоз", исполнителем – индивидуальный предприниматель. Для выполнения работ она привлекла самозанятых граждан", – подчеркнули в ведомстве.

По данным РИА Новости, рабочие сорвались с высоты 4–5 метров. Следователи организовали проверку в связи с инцидентом на предмет нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Сигнал о рухнувших конструкциях поступил 9 октября. К месту происшествия направили силы и средства краевых спасателей и МЧС России. Под завалами находились два человека – один из них погиб, а второй получил травмы.

