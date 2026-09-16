16 сентября, 13:29Происшествия
Рабочий погиб при опрокидывании автокрана на стройке в ТиНАО
Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Рабочий погиб при опрокидывании автокрана на строительной площадке в Троицке. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Надзорное ведомство взяло под контроль установление обстоятельств случившегося, ход и итоги процессуальной проверки.
Ранее в городе Сатке Челябинской области рабочий погиб, провалившись в шахту. Во время работ погрузочно-доставочная машина перевернулась и упала с высоты порядка 20 метров.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.