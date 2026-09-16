Рабочий погиб при опрокидывании автокрана на стройке в ТиНАО

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Рабочий погиб при опрокидывании автокрана на строительной площадке в Троицке. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Надзорное ведомство взяло под контроль установление обстоятельств случившегося, ход и итоги процессуальной проверки.

Ранее в городе Сатке Челябинской области рабочий погиб, провалившись в шахту. Во время работ погрузочно-доставочная машина перевернулась и упала с высоты порядка 20 метров.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

