Здание Третьяковской галереи на Крымском Валу закроется на ремонт в 2027 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Здание Государственной Третьяковской галереи на Крымском Валу закроется в марте 2027 года. Об этом сообщила директор музея Ольга Галактионова.

"В дальнейшем его будут ремонтировать", – отметила она, передает ТАСС.

Фонды музея также собираются перевозить. При этом сроки введения здания в эксплуатацию пока неизвестны.

В этом году исполнилось 170 лет со дня основания Третьяковки. История музея началась с приобретения московским купцом Павлом Третьяковым картины "Стычка с финляндскими контрабандистами" у художника Василия Худякова.

Как отмечал Сергей Собянин, Третьяковка – это не только историческое здание в Лаврушинском переулке с его васнецовским фасадом, но и современные выставочные пространства на Крымском Валу, а также филиалы в других городах России. Сейчас коллекция музея составляет более 200 тысяч произведений искусства, она продолжает пополняться.

Ранее сообщалось, что Государственная Третьяковская галерея должна выплатить 100 тысяч рублей за невыполнение предписания об устранении нарушений при содержании исторического фасада здания. В июне 2025 года музей обязали привести в порядок фасады памятника архитектуры начала XVIII века "Два жилых дома" в Лаврушинском переулке. Проектная документация на работы в Мосгорнаследие так и не поступила, ходатайств о продлении сроков также не было.