Компании и предприниматели из регионов открыли корпоративные кабинеты на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Более 100 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей из разных субъектов страны создали корпоративные кабинеты на портале mos.ru, сообщили в столичном департаменте информационных технологий.

Кабинет организации предоставляет бизнесу доступ к более чем 200 цифровым услугам и сервисам, что упрощает взаимодействие с городскими властями. Такими кабинетами пользуются компании из 88 российских регионов.

Лидером (если не учитывать Москву) является Московская область – там зарегистрировано более 64 тысяч кабинетов. В топ-5 вошли также Санкт-Петербург, Татарстан, Калужская и Тульская области.

Как пояснили в департаменте, компании из другого региона страны, имеющей представительство или филиал в Москве, для комфортного ведения бизнеса в столице необходимо завести корпоративный кабинет на портале mos.ru.

При наличии квалифицированной электронной подписи зарегистрировать кабинет может генеральный директор или индивидуальный предприниматель. Для этого заранее потребуется стандартная учетная запись физического лица. Кабинетом также могут пользоваться сотрудники – доверенные лица, обладающие определенными полномочиями. Инструкция с пошаговыми действиями находится на mos.ru.

На главной странице кабинета можно увидеть поступившие заявления, уведомления и виджеты быстрого доступа к бизнес-сервисам. Они позволяют перейти к сервису доверенных лиц, на цифровую платформу "Открытый контроль", добавить транспортное средство или адрес, а также посмотреть неоплаченные начисления.

В разделе "Платежи" можно посмотреть выставленные счета и историю платежей, например оплату штрафов или проезда по платным дорогам на корпоративном транспорте. Отсюда также доступен сервис "Мои платежи" для оплаты городских и коммерческих услуг.

Вкладка "Заявления и уведомления" позволяет отслеживать статусы обращений и получать оповещения, например о записи на прием в ведомство. История обращений хранится в отдельном разделе, там же доступны черновики заполняемых заявлений.

Предприниматели могут проверять и корректировать сведения о своих объектах через вкладку "Торговый реестр", не посещая управу района. Вкладка "Открытый контроль" объединяет сервисы одноименной платформы: "Консультирование", "Календарь контрольных дат", "Самообследование". Всего платформа предоставляет более 20 сервисов, которые помогают бизнесу решать вопросы, связанные с контрольной и надзорной деятельностью.

Во вкладке "Профиль" можно найти основные данные о компании: наименование, реквизиты, контакты, виды деятельности и сведения о руководителе. Более подробная информация – адреса, банковские реквизиты, данные о контрагентах, водителях и транспортных средствах – доступна во вкладке "Документы и данные".

Ранее сообщалось, что с начала года образовательные учреждения столицы оформили на портале поставщиков примерно 50 тысяч контрактов, 15 тысяч из которых были подписаны летом. В числе самых востребованных категорий у заказчиков оказались образовательные услуги, строительные и хозяйственные товары, включая бытовую технику, информационно-технологическую и полиграфическую продукцию, а также литературу.

