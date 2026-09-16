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16 сентября, 14:33

Политика

Захарова сорвала аплодисменты на фестивале молодежи репликой о Британии

Фото: mid.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сорвала аплодисменты на Международном фестивале молодежи, указав, что у Британии никогда не появится собственная ракетная программа.

Дипломат приняла участие в панельной дискуссии "Образ России в мировом информпространстве". Она отметила, что СССР и Россия вывели науку на новый уровень, особенно в космической сфере.

При этом, по ее словам, некоторые страны, которые говорят о якобы отсталости России, сами пользуются российскими ракетами.

"Потому что у них были проблемы с ракетными программами. Или нас (отсталыми. – Прим. ред.) называют те, у которых своих-то ракетных программ никогда не было и – передайте привет Лондону – никогда не будет", – заявила Захарова.

Эти слова зал встретил аплодисментами.

Ранее Лондон согласовал возможность передачи Киеву секретных данных о британских компонентах дальнобойной ракеты SCALP. Утверждалось, что это связано с планами Украины и Франции создать локальные производственные линии на украинской территории.

В Кремле это решение оценили крайне негативно и добавили, что Великобритания "подливает масло в огонь" конфликта на Украине, а также препятствует мирному урегулированию кризиса.

Захарова, в свою очередь, заявила, что Россия в ответ на украинские удары с применением британского оружия может затронуть любые военные объекты Великобритании на Украине и за ее пределами.

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