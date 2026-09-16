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16 сентября, 15:10

Происшествия

Во Владивостоке подрались отцы, вызванные в школу из-за конфликта дочерей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Во Владивостоке отцы двух учениц 6-го класса устроили драку в школе после того, как их дочери подрались на перемене, сообщает РЕН ТВ.

Согласно информации СМИ, девочки поругались в коридоре из-за мальчика. Одноклассники снимали происходящее на видео.

Затем в школу пришли отцы девочек для разбирательства, но решить вопрос мирно они не сумели и тоже начали драться. Один мужчина получил травму головы, второй написал заявление в полицию.

Теперь в происходящем разбирается прокуратура. Информацию подтвердили и в УМВД по Приморскому краю. Ведомство также начало проверку.

Ранее на общем балконе жилого дома в Москве тоже произошла драка: мужчина до полусмерти избил знакомого. Это случилось на Рождественской улице в районе Некрасовка.

Услышав крики, жители вызвали полицию. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали. Медики квалифицировали вред здоровью как тяжкий.

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