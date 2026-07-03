Мужчина в ходе ссоры избил оппонента в вагоне поезда в метро Москвы

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Неизвестный мужчина избил своего оппонента в вагоне поезда в столичном метрополитене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Место инцидента не уточняется. Известно, что драке между двумя мужчинами предшествовал словесный конфликт. Злоумышленник из-за малозначительного повода несколько раз ударил мужчину по лицу.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои"). Привлечение фигуранта к ответственности находится на контроле прокуратуры Московского метрополитена.

Ранее в результате другой драки в столичном метро пострадал человек. Конфликт между москвичом и тремя приезжими из Смоленской области произошел в вестибюле станции. Разбирательства переросли в драку, во время которой один из гостей города получил удар кулаком и упал на пол. Ему потребовалась госпитализация.

