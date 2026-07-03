Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 11:49

Происшествия

Два человека задержаны после драки со стрельбой у кафе в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Подмосковье задержаны два человека, устроивших драку со стрельбой возле кафе. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МВД России.

Все случилось на улице Лесной в поселке Боброво вечером 2 июля. Между двумя группами людей возник бытовой конфликт, который завершился дракой. Предварительно, медпомощь никому не потребовалась.

Правоохранителям удалось оперативно установить личности двух участников 1988 и 1985 годов рождения, задержать и доставить в отделение. Один из них стрелял из травматического пистолета.

Сейчас полицейские продолжают поиск других лиц, а также работают над выяснением всех обстоятельств инцидента в рамках возбужденного уголовного дела по статье о хулиганстве.

"По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", – заключили в ведомстве.

Еще один инцидент с конфликтом ранее произошел на улице Маросейке в Москве. Неизвестные горожане напали на прибывшего к месту ДТП инспектора ДПС, применили к нему насилие и оскорбили, а также намеренно сбили видеорегистратор с форменного обмундирования.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Речь идет о статьях о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении.

"Московский патруль": драка произошла на станции столичного метро "Автозаводская"

Читайте также


происшествия

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика