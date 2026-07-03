Два человека задержаны после драки со стрельбой у кафе в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Подмосковье задержаны два человека, устроивших драку со стрельбой возле кафе. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МВД России.

Все случилось на улице Лесной в поселке Боброво вечером 2 июля. Между двумя группами людей возник бытовой конфликт, который завершился дракой. Предварительно, медпомощь никому не потребовалась.

Правоохранителям удалось оперативно установить личности двух участников 1988 и 1985 годов рождения, задержать и доставить в отделение. Один из них стрелял из травматического пистолета.

Сейчас полицейские продолжают поиск других лиц, а также работают над выяснением всех обстоятельств инцидента в рамках возбужденного уголовного дела по статье о хулиганстве.

"По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", – заключили в ведомстве.

Еще один инцидент с конфликтом ранее произошел на улице Маросейке в Москве. Неизвестные горожане напали на прибывшего к месту ДТП инспектора ДПС, применили к нему насилие и оскорбили, а также намеренно сбили видеорегистратор с форменного обмундирования.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Речь идет о статьях о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении.

