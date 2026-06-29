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29 июня, 17:05

Происшествия

Неизвестные напали на сотрудника ДПС в Москве

Фото: телеграм-канал "112"

Уголовное дело возбуждено в Москве после нападения неизвестных на сотрудника ДПС. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

Речь идет о статьях о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении.

По данным следствия, инцидент произошел на улице Маросейке не позднее 28 июня. Злоумышленники напали на инспектора, который прибыл на место по вызову о ДТП. Они применили к сотруднику насилие и оскорбили его, а также намеренно сбили видеорегистратор с форменного обмундирования. После этого подозреваемые скрылись с места происшествия.

Сейчас устанавливаются все участники и обстоятельства произошедшего.

Ранее мужчина напал на сотрудницу офиса "Мои Документы" в столичном районе Братеево и нанес ей не менее одного удара ножом. Пострадавшую доставили в больницу для оказания необходимой помощи, а нападавшего задержал руководитель центра с охраной.

В правоохранительных органах заявили, что злоумышленник состоит на учете в психдиспансере. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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