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03 июня, 16:24

Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство женщины на юге Москвы

Фото: телеграм-канал Mash

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после ЧП на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По предварительным данным столичной прокуратуры, напавшим является мужчина 1997 года рождения. Он нанес 29-летней сотруднице МФЦ не менее 1 ножевого ранения. В СК добавили, что состояние пострадавшей стабильное.

Следствие добавило, что в ближайшее время злоумышленник будет доставлен в подразделение московского ведомства, где сотрудники СК приступят к его допросу. Фигуранту назначат и проведут психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

В настоящее время Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

Мужчина напал на сотрудницу офиса "Мои Документы" в столичном районе Братеево 3 июня. Руководитель центра с охраной задержал злоумышленника, его передали сотрудникам полиции. Пострадавшую доставили в медучреждение.

Центр госуслуг на улице Борисовские Пруды, где произошло ЧП, временно не принимает граждан. Москвичи могут обратиться в любой другой удобный центр "Мои Документы". Ближайший офис находится в Зябликове на улице Мусы Джалиля.

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