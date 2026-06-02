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02 июня, 11:33

Происшествия

Двое мужчин задержаны после драки возле кафе в центре Москвы

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

Двое мужчин задержаны после драки возле кафе на Краснопрудной улице в Москве. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила пресс-служба столичного главка МВД России со ссылкой на начальника УИиОС ведомства полковника внутренней службы Владимира Васенина.

Между посетителями заведения произошел конфликт, который продолжился на улице. Там двое злоумышленников нанесли потерпевшему множественные удары по голове и туловищу, от которых он несколько раз упал на асфальт. Пострадавший госпитализирован, его здоровью причинен тяжкий вред.

С помощью записей камер видеонаблюдения полицейские установили места проживания подозреваемых и задержали их. Ими оказались 27-летний житель Москвы и 22-летний уроженец Иркутска.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранты отправлены в СИЗО, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее в столице задержали 33 человека из-за драки на свадьбе. Инцидент произошел на улице Юных Ленинцев на юго-востоке города. Между гражданами, которые отмечали торжество в кафе, возникла ссора. После этого мужчины вышли на улицу, где их конфликт перерос в потасовку.

Полицейские задержали мужчину, угрожавшего пистолетом другому пассажиру

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