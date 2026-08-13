Движение перекроют на нескольких улицах в районе "Лужников" 15 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение будет временно ограничено на нескольких улицах в районе олимпийского комплекса "Лужники" 15 августа в связи с проведением концерта. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 20:00 до завершения мероприятия будет временно закрыто движение на участках:



Проектируемого проезда № 2309 – от Усачевой улицы до улицы Доватора;

улицы Савельева – от Усачевой улицы до улицы Доватора;

улицы Доватора – от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы;

улицы 10-летия Октября – от Усачевой улицы до улицы Доватора;

улицы 3-й Фрунзенской – от улицы Доватора до улицы Ефремова;

улицы Ефремова – от 3-й Фрунзенской до Трубецкой улицы;

улицы Трубецкой – от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта.

Кроме того, с 08:00 до окончания мероприятия будет недоступен съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 00:01 до окончания мероприятия также запретят парковку на участках ограничений. Водителям рекомендуют заранее строить маршрут с учетом указанных ограничений.

Ранее сообщалось, что в тоннеле под Каширским шоссе изменили схему движения, теперь оно двустороннее. Благодаря проекту ЦОДД там сделали встречную полосу, чтобы водители при движении в сторону центра могли съезжать с Каширского шоссе в тоннель и менять направление.

Помимо этого, на улице Обручева перед Ленинским проспектом организовали новый разворот. Благодаря этому водители в час пик теперь могут сэкономить до трех минут.