13 августа, 08:00Происшествия
Пожар произошел в промзоне башкирского Салавата после падения обломков БПЛА
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Обломки одного из вражеских дронов, атаковавших башкирский Салават, упали в промышленной зоне, после чего произошло возгорание. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в МАХ.
"Отражаем очередную террористическую атаку БПЛА", – говорится в сообщении.
По словам главы региона, на место происшествия прибыли службы, ситуация контролируется.
Ранее из-за падения обломков БПЛА на базе отдыха "Исток" в Ростовской области ранение получила девушка. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Также в хуторе Малая Каменка загорелась сухая трава на территории Гундоровского водоподъема, на место прибыли экстренные службы.