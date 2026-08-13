Пожар произошел в промзоне башкирского Салавата после падения обломков БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обломки одного из вражеских дронов, атаковавших башкирский Салават, упали в промышленной зоне, после чего произошло возгорание. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в МАХ.

"Отражаем очередную террористическую атаку БПЛА", – говорится в сообщении.

По словам главы региона, на место происшествия прибыли службы, ситуация контролируется.

Ранее из-за падения обломков БПЛА на базе отдыха "Исток" в Ростовской области ранение получила девушка. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также в хуторе Малая Каменка загорелась сухая трава на территории Гундоровского водоподъема, на место прибыли экстренные службы.