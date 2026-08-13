Ограничения на полеты сняты в аэропорту Внуково

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В данный момент авиагавань возвращается к штатному режиму работы. В Росавиации отметили, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Они действовали во Внуково с ночи 13 августа. Аэропорт принимал и отправлял самолеты только по согласованию с соответствующими органами.

Ранее сообщалось, что российские туристы смогут напрямую лететь в еще два египетских курорта – Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн, расположенные на побережье Средиземного моря.

Росавиация уведомила российские авиакомпании о возможности обратиться за допуском для выполнения регулярных рейсов в упомянутые египетские курорты.