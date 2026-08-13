13 августа, 06:59Транспорт
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Внуково
Фото: depositphotos/nitinut380
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
В данный момент авиагавань возвращается к штатному режиму работы. В Росавиации отметили, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Они действовали во Внуково с ночи 13 августа. Аэропорт принимал и отправлял самолеты только по согласованию с соответствующими органами.
Ранее сообщалось, что российские туристы смогут напрямую лететь в еще два египетских курорта – Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн, расположенные на побережье Средиземного моря.
Росавиация уведомила российские авиакомпании о возможности обратиться за допуском для выполнения регулярных рейсов в упомянутые египетские курорты.
Росавиация открывает авиасообщение еще с двумя аэропортами Египта