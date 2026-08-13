Сенаторы США потребовали объяснений из-за отсутствия новых санкций против РФ

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Сенаторы США от Демократической партии Кристофер Кунс и Элизабет Уоррен потребовали от администрации президента объяснить, почему Вашингтон не вводит новые санкции против организаций, подозреваемых в помощи Москве при обходе ранее введенных ограничений. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

Кунс и Уоррен обратились к госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту с просьбой объяснить, почему власти на 17 месяцев приостановили введение адресных санкций против компаний, содействующих обходу антироссийских рестрикций. Сенаторы подчеркнули, что это решение было принято на фоне отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

В письме законодатели напомнили, что Бессент в феврале говорил о намерении Белого дома дождаться результатов переговоров по Украине, прежде чем возобновлять действие ряда санкций. При этом сенаторы указали, что Вашингтон продолжал вводить ограничения против Ирана и Кубы, несмотря на проходившие в тот момент переговоры.

Также Кунс и Уоррен сослались на слова Рубио, который в мае заявлял об отсутствии результатов в переговорах между Москвой и Киевом. На этом фоне сенаторы призвали администрацию вернуться к регулярному введению санкций, чтобы усилить давление на Россию.

Ранее Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России, затронувший 33 позиции. Под ограничения подпали физические и юридические лица, структуры из сферы цифровых технологий и ВПК, а также представители КНДР и Ирана. Конкретные имена и названия в заявлении МИД не раскрывались.