Состояние госпитализированных после отравления шаурмой в Якутске остается стабильным

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Состояние восьми человек, госпитализированных после употребления шаурмы из киоска в Якутске, не ухудшалось. Об этом РИА Новости сообщили в Минздраве республики.

"Да, (состояние. – Прим. ред.) остается стабильным", – уточнила собеседница агентства.

12 августа за медицинской помощью после употребления шаурмы обратились 10 человек с симптомами пищевой инфекции. Среди них – шестеро детей. Восемь пострадавших госпитализировали, еще двое проходят лечение амбулаторно.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Работа киоска приостановлена, Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.