13 августа, 08:55Политика
ВС РФ поразили пункт управления ВМС Украины в порту Рени
Фото: 123RF.com/portokalis
Российские военные в течение ночи 13 августа атаковали используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) объекты в портах Рени и Измаил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, удары наносились ударными беспилотными летательными аппаратами. В порту Рени военнослужащие поразили пункт управления ВМС.
При этом в порту Измаил атакован пункт временной дислокации подразделения ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения.
Ранее российские бойцы тоже атаковали портовую инфраструктуру и морские суда, которые используются в интересах ВСУ. В частности, в порту Черноморск были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры с военным грузом.
В свою очередь, в порту Одесса ликвидировали сухогруз с военным имуществом – он был оборудован средствами радиоэлектронной борьбы. Также был поражен танкер с топливом.
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