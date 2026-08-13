ВС РФ поразили пункт управления ВМС Украины в порту Рени

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Российские военные в течение ночи 13 августа атаковали используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) объекты в портах Рени и Измаил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, удары наносились ударными беспилотными летательными аппаратами. В порту Рени военнослужащие поразили пункт управления ВМС.

При этом в порту Измаил атакован пункт временной дислокации подразделения ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Ранее российские бойцы тоже атаковали портовую инфраструктуру и морские суда, которые используются в интересах ВСУ. В частности, в порту Черноморск были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры с военным грузом.

В свою очередь, в порту Одесса ликвидировали сухогруз с военным имуществом – он был оборудован средствами радиоэлектронной борьбы. Также был поражен танкер с топливом.